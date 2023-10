Monza-Udinese / Live dal Bruseschi: anche Davies lavora con il gruppo

Squadra bianconera continua a lavorare e dopo il pareggio di ieri non ci sarà giorno di pausa. Bisogna preparare al meglio il prossimo match

L'Udinese si prepara in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non sa più vincere e lo ha dimostrato anche ieri nel corso del match contro il Lecce di Roberto D'Aversa. Dopo essere passata in vantaggio, il team ha iniziato ad abbassarsi gradualmente fino a quando è arrivato il pareggio degli avversari.

Adesso non ci sarà alcun tipo di pausa e ci si rimetterà a lavoro sin da subito per cercare in tutti i modi di regalare ai tifosi la prima gioia. Contro il Monza ci si gioca la permanenza in bianconero e di conseguenza si tratta di una partita che non si può assolutamente sbagliare.

Davies in gruppo — In attesa dell'avvicendamento sulla panchina bianconera, con Cioffi che prenderà il posto di Sottil, i friulani sono scesi subito in campo questa mattina all'indomani della gara contro il Lecce. Seduta di scarico e recovery per i calciatori impiegati ieri con maggior minutaggio, il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e partitine sui campi del Bruseschi. Lavoro in gruppo per l'inglese Davis, che punta alla convocazione per la trasferta di Monza.

