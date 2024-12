Monza 1-2 Udinese | Runjaic: “Oggi non il nostro miglior match…”

" Tutte le vittorie aiutano e tutte le vittorie sono fondamentali. Noi abbiamo sofferto tanto nelle ultime cinque sfide ed oggi non era il nostro miglior match ma questo è il calcio . Oggi un grande sforzo ed abbiamo trovato la vittoria anche grazie alla fortuna, ma la fortuna aiuta gli audaci. Adesso punti importanti e me li tengo stretti. Non possiamo fare altro che spostare la testa a Napoli e al prossimo incontro".

" Avevo un'idea, ma non ha funzionato e di conseguenza avevo un Monza che giocava un'ottima partita e i miei calciatori che non rispettavano le richieste. A quel punto abbiamo messo dentro Kristensen e credo che la difesa abbia lavorato meglio".

Sta ritrovando il miglior Lucca?

"Lucca oggi ha giocato una grande partita ed ha segnato, oltre che aver un'altra grande occasione. Per tutta la partita è stato il primo difensore ed ha lavorato per la squadra. Ho davvero apprezzato lui e per me si parla del nostro MVP. Tutta la squadra, però, ha avuto la giusta energia per ottenere questo risultato".