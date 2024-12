Monza 1-2 Udinese | Nesta: “Non possiamo andare sempre in svantaggio”

Alla fine della sfida di campionato tra l'Udinese di Mister Kosta Runjaic e il Monza di Alessandro Nesta ha fatto il punto proprio il coach del team in casa. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa succede questa sera?

"Partita difficile da commentare, abbiamo fatto 30 tiri ma resta una partita difficile da descrivere. Oggi abbiamo rischiato poco e soprattutto dobbiamo andare in vantaggio ogni tanto. Noi andiamo sempre sotto e poi siamo sempre a rincorrere. Per me la squadra ha fatto un'ottima partita con momenti arrembanti e resta un incontro difficile da spiegare".