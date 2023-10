Monza-Udinese / Parla Cioffi: “Questa Udinese mi ha soddisfatto”

Fine dell'incontro di campionato con il Monza, ha detto la sua Cioffi. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le parole del mister

Alla fine dell'incontro di campionato con il Monza, ha detto la sua Gabriele Cioffi. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le parole del mister.

Come ha visto l'Udinese oggi? — "Ho visto un'Udinese che mi ha soddisfatto ed ha preparato la partita con certi concetti che non si sono realizzati per bravura del Monza. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato e quindi era il minimo andare ad abbracciarli. Ho visto voglia di soffrire ed anche molta unità. Nessuna ricerca dell'alibi o delle scuse. Se ci pensi, ci siamo visti la prima volta mercoledì, ma è come se non fosse cambiato niente".

Oggi grande intensità, vero? — "La scelta di Pereyra era stata fatta per cercare di tirare fuori i terzi del Monza ed avere qualche spazio in più. Per un po' ci è riuscita, poi abbiamo perso le distanze e siamo stati troppo poco aggressivi con i quinti. Nel secondo tempo abbiamo tenuto più palla alta anche per caratteristiche differenti ed ha funzionato. Dico un grande bravo a chi è entrato perché ha impattato nella partita".

Ci sono tante soluzioni in questa Udinese? — "Ci sono diverse soluzioni, diverse opzioni ed abbiamo voglia di tirarci fuori da questa situazione il prima possibile".

Vi siete scaldati sul secondo giallo (possibile) per Pablo Marì? — "Io non mi sono scaldato. Da me dal campo mi sembrava un pestone, però, non l'ho rivisto. L'arbitro ha deciso e come diceva Boskov rigore è quando arbitro fischi, io dico giallo è quando arbitro fischia e in questo caso non ha fischiato".

L'esperienza di Pereyra. Come è andata la sua partita? — "Tucu è un tuttocampista. Stiamo parlando di un vero e proprio faro per noi. Anzi vorrei fare gli auguri a suo figlio, a Maxi che se non erro oggi è il suo compleanno e credo che gli abbia fatto un bel regalo con una partita gagliarda e portandosi la squadra da campione".

Un parere su Lucca? — "Credo che fisicamente Lucca non debba crescere più. A livello mentale bisogna solo toglierli il peso. Deve vivere con gioia il fatto che è titolare o primo cambio in Serie A. Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene. Ho ragazzi giovani con entusiasmo e bisogna accettare anche l'errore".

Gli aspetti per ripartire quali devono essere? — "Come vedi gli ultimi minuti qualche volta ci siamo messi in difficoltà da soli nella gestione. Però preferisco che si vada in difficoltà per un nostro errore e non perché noi ci rannicchiamo dietro. Calma per noi è la parola d'ordine. L'isteria non porta a niente soprattutto per le qualità che abbiamo.

