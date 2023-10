Monza-Udinese / Parla Kabasele: “Oggi bisogna essere perfetti”

Prima della sfida di campionato tra il Monza di Raffaele Palladino e l'Udinese di Gabriele Cioffi che si giocherà all'U Power Stadium, ha detto la sua il difensore centrale belga Christian Kabasele . Ecco le sue dichiarazioni in vista di una sfida decisamente troppo importante per l'Udinese, soprattutto dopo la vittoria del Cagliari in rimonta contro il Frosinone.

"Abbiamo lavorato sull’organizzazione difensiva. Il Monza è bravo con la palla e dovremo essere perfetti". Ha poi continuato: "È importante il nostro percorso. Non guardiamo agli altri. Non abbiamo ancora vinto e questo non va bene per una società come l’Udinese". Si conclude qua l'intervista prepartita del calciatore ex Watford.