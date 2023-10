Monza-Udinese / Parla Palladino: “Una prestazione positiva”

L'Udinese e il Monza si sono date battaglia per più di un'ora e mezza. Alla fine della partita ha detto la sua Palladino. Le dichiarazioni

L'Udinese e il Monza si sono date battaglia per più di un'ora e mezza sul campo della città brianzola. Alla fine della partita ha detto la sua Raffaele Palladino. Ecco le parole del tecnico.

Clima in casa Monza dopo questo pareggio? — "C'è sicuramente un clima positivo. Io parlo spesso con Galliani e sono tutti contenti ed è lui in primis a darci positività anche dall'alto della sua esperienza. Secondo me abbiamo fatto una buona gara ed affrontato una squadra di valore. Il rammarico è aver preso gol da una rimessa laterale. La prestazione comunque la valuto come positiva".

Oggi obiettivo primo le transizioni, giusto? — "Noi abbiamo preparato la partita in una certa maniera, cercando di mettere in difficoltà l'Udinese che comunque si abbassava molto e ci toglieva le linee di passaggio interne, soprattutto in fase di non possesso. Quando siamo ripartita abbiamo fatto male, potevamo fare meglio qualche scelta nel finale di tempo. Oggi una buona gara contro una squadra fisica e che ha fatto la differenza sin dal primo minuto".

Colpani segna in tutti i modi, in cosa può crescere? — "Può crescere in tante cose. Parliamo di un ragazzo che si applica molto bene e lavora tantissimo nel corso della settimana. Deve continuare in questo modo e fare queste cose che già fa. Non deve mai calare la sua intensità negli allenamenti, perché parliamo di un calciatore di grande talento. Il suo talento va coltivato, sta diventando un calciatore completo. Io sono quello cattivo e devo sempre rompere le scatole per stimolarlo sempre. Si parla di un calciatore che mi auguro possa arrivare in nazionale. Questo sarebbe un motivo di grande soddisfazione anche con noi e per il nostro staff".

Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime e tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle del match <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.