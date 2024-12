Udinese – Le probabili formazioni in vista del Monza: le scelte di Runjaic

Ecco le probabili formazioni con cui le squadre potrebbero scendere in campo in vista del match di Lunedì 10 Dicembre alle 20:45

Lunedì 9 Dicembre ore 20:45 si disputerà la partita Monza-Udinese valida per la 15esima giornata di Seria A. Andiamo a vedere le probabili formazioni con cui gli allenatori potrebbero scendere in campo:

Queste sono le possibili scelte di mister Runjaic in vista di Lunedì. Non saranno a disposizione Payero, causa elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Anche Sanchez rimane ai box vista la lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Per quanto riguarda la sezione dei diffidati, prendono posto Lucca e Giannetti per l'Udinese e Daniel Maldini per il Monza. Cambiando discorso, ma restando in tema Udinese: ecco le ultime sul mercato, Bijol verso l'addio? Il punto <<<