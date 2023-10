Monza-Udinese / Top e flop di giornata: ecco chi sorprende e chi delude

La sfida di campionato tra il Monza e l'Udinese è giunta al termine. Ecco tutti i top e tutti i flop di questa sfida di campionato

Proprio in questi istanti è terminata la sfida di campionato tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Monza di Raffaele Palladino. Una partita di grande sacrificio per la squadra bianconera che però continua ad avere un grande problema: la mancanza della rete. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il top ed il flop di giornata.

Il top — Prima da titolare e speriamo lo diventi per tanto tempo. Jordan Zemura ha dimostrato di essere giovane, veloce e disporre di un'ottima tecnica di base. Il calciatore arrivato quest'estate si è mostrato sin da subito protagonista e potrebbe diventare una nuova certezza per il nuovo tecnico Cioffi. Esce dal campo a mezz'ora dalla fine, ma sa di aver convinto ed infatti non è un caso che quando viene sostituito chiede spiegazioni al tecnico che lo rincuora. Adesso passiamo al flop di giornata.

Il flop — Il giocatore che delude per la sua prestazione si trova sull'altra fascia di competenza e stiamo parlando di Festy Ebosele. Il ragazzo esce poco dopo l'inizio della seconda frazione. Una prova decisamente innocua per la difesa avversaria. Inoltre quando Kyriakopoulos lo ha puntato è andato in difficoltà praticamente sempre. Non è un caso che la rete del vantaggio nasca proprio da quella parte del campo con un'ottima palla in mezzo del greco che viene attaccata da Colpani. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.