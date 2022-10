Udinese-Monza / Il top ed il flop dell’incontro: scoperto perché non gioca

Il team bianconero esce sconfitto (in maniera clamorosa) dal match odierno contro il Monza in Coppa Italia. Dopo lo svantaggio iniziale, la partita era stata ribaltata grazie alle sostituzioni e soprattutto alle giocate dei soliti talenti. In pochissimo tempo (dopo la grande fatica per recuperare) l'Udinese si è trovato di nuovo sotto di una rete ed a quel punto era troppo tardi. I bianconeri adesso devono riavvolgere il nastro e ripartire dall'inizio, ma nel frattempo non perdere la cronaca dell'incontro odierno e soprattutto il top ed il flop. Il giocatore non trova spazio, ecco spiegato il motivo.

Oggi prima di tutto si parla del flop, visto che questo incontro era nelle mani dei bianconeri che se lo sono fatti sfuggire in maniera clamorosa. La squadra guidata da Andrea Sottil ha perso una grandissima occasione, visto che la vincente sarebbe andata a sfidare i bianconeri di Torino. Il premio per il peggiore in campo, però, può essere assegnato ad un solo giocatore: Bram Nuytinck. Il capitano da quando non è più protagonista non fornisce le prestazioni a cui ci aveva abituato. Infatti ne azzecca veramente poche e quando entra Petagna diventa un problema non solo per la difesa, ma anche per tutta la squadra e soprattutto per l'olandese. Un giocatore che ha sempre regalato sicurezza in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio incubo.