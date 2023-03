Bologna-Udinese | Motta: “Zirkzee e Dominguez saranno a disposizione”

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. I friulani, dopo le vittorie contro toscani e rossoneri, vogliano dare continuità vincendo anche a Bologna. L'avversario di domenica a pranzo è uno dei più ostici del momento, tra le altre cose in lotta per le stesse posizioni dei bianconeri. Proprio in queste ultime ore ha detto la sua sull'incontro il tecnico della squadra felsinea. Non perdere tutte le parole di Thiago Motta in vista del prossimo match di livello. Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, in conferenza stampa in vista della gara del Dall'Ara contro l'Udinese: