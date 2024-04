Udinese-Bologna | Motta: “Loro tenteranno spesso di chiudersi”

Il tecnico degli emiliani ha presentato in conferenza stampa il match dibdomenicadi domenica alle 12,30 contro i friulani

Riccardo Focolari Redattore 26 aprile - 17:08

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Udinese.

Il tecnico dei felsinei ha iniziato parlando della formazione di Cannavaro: "Se vengono qua per giocare dobbiamo essere pronti anche a quello. Credo però che tenteranno spesso di chiudersi e noi dovremo essere in grado di affrontare questo aspetto in modo collettivo"."

Sulla rosa del Bologna:" La mia idea è quella di preferire la qualità e non la quantità. Preferisco una rosa corta con giocatori di qualità che possono coprire più ruoli. El Azzouzi è un giocatore che oggi può giocare in più parti del campo e questo mi piace. Oggi ci sono giocatori che stanno partecipando poco perché la rosa è ampia e questo non mi piace"."

Infine una chiosa sul gruppo:" Sono orgoglioso del fato che i ragazzi da subito hanno creduto in quello che volevamo proporgli. Con l'arrivo dei risultati ovviamente è stato ancora più semplice ma anche quando i risultati non sono arrivati loro erano convinti di quello che facevamo... Penso alla partita col Cagliari in cui abbiamo avuto la pazienza di continuare a fare quello che aveva preparato, nonostante la partita fino a quel momento non stesse andando bene. Così mi rende orgoglioso la partita di Ndoye a Roma dopo l'errore di Frosinone. Questi ragazzi seguono tutto ciò che gli proponiamo, provando ogni giorno in allenamento questi concetti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.