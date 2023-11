Roma-Udinese | Mourinho: “Conosciamo i friulani. Sanches non ci sarà”

Il tecnico dei portoghesi ha presentato la sfida di domani sera contro i bianconeri. Ecco di seguito le sue dichiarazioni

La squadra di Cioffi domani sarà protagonista della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Alla vigilia dell'incontro, come di consueto, mister Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni "Sarà importante il possesso palla nel collettivo, sarà importante stare attenti alle loro ripartenze. Se perdiamo palla in zona pericolosa siamo più aperti, ma la nostra squadra è migliorata sotto questo aspetto. Se giochiamo bassi e regaliamo la palla a loro ci fanno male, sono bravi su palla inattiva. Hanno buoni tiratori da fuori, sono un'ottima squadra. Non guardo alla classifica per definire la difficoltà di domani".

Su Pellegrini: "Pellegrini è sempre importante per noi, ma io guardo all'Udinese con tutte queste difficoltà".

Sull'Udinese: “Ha perso qualche giocatore importante per loro, conosciamo già l’Udinese come squadra. Per loro non è un problema vendere giocatori come Beto. Hanno preso anche altri giocatori di esperienza, hanno terzini con grande gamba, per loro Pereyra è più di un giocatore e non l’hanno lasciato andare via. L’Udinese è sempre Udinese anche se gli piace fare qualche soldo in estate”.

Le parole di Mourinho — Su Smalling: "L'infortunio c'è, ci sono anche persone normali come noi che abbiamo più capacità di sopportare il dolore. Smalling non è veramente un ragazzo che sa giocare soffrendo. Si tira un po' indietro. Ma il suo infortunio è difficile, è una grande frustrazione per me perché è nella posizione dove abbiamo più necessità. Dobbiamo avere pazienza, non posso massacrarmi o massacrare lui. Vediamo quando tornerà. Non me lo aspetto prima di 2-3 settimane. Speriamo prima del 2024".

Su Renato Sanches: "Domani Renato non c'è. Oggi non è infortunato. Ma ha interrotto questo processo di rimettersi in condizione per un piccolo problema che ha avuto in settimana, che l'ha fatto allenare con la squadra solo ieri. Non ha avuto continuità con il lavoro. Va in panchina? No. Perché poi pensate che sono scemo che non lo faccio giocare. Ma è un bravo giocatore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.