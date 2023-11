News Udinese | Mourinho recupera un pezzo pregiato: torna Pellegrini

Buone notizie per Mourinho che recupera finalmente il suo capitano. Lorenzo Pellegrini ha messo, infatti, alle spalle l'infortunio alla coscia che l'ha tenuto out un mese circa, dopo che era tornato da un fastidio agli adduttori, e spera in un posto da titolare contro l'Udinese. Il capitano giallorosso sarà dunque pronto già al rientro domenica prossima, pedina fondamentale per i giallorossi, non soltanto da un punto di vista tattico ma anche di leadership.

Pellegrini ci sarà contro l'Udinese

Complici gli infortuni e i tanti problemi fisici, per il classe '96 appena quattro presenze sin qui in Serie A, per un totale di 317 minuti. Contro l'Udinese tornerà nuovamente in campo, contro i friulani ha già trovato 2 gol in carriera, un motivo in più per Cioffi per alzare l'attenzione.