Spezia-Udinese | La moviola di giornata: dubbi sull’operato di Piccinini

Il team bianconero ha portato la sua striscia senza vittorie a sei partite. I friulani non trovano la vittoria dal 2-1 di Verona, da lì in poi 5 pareggi e una sconfitta. Ieri al Picco, un punto guadagnato per gli uomini di Sottil, visto il forcing dei padroni di casa. Adesso le zebrette si preparano al prossimo incontro di campionato che sarà tutt'altro che semplice, visto che dall'altra parte ci sarà la capolista Napoli. Nel frattempo ecco il punto sull'arbitraggio di ieri sera. Ecco come si è comportato il direttore di gara della sezione di Roma.

Nel primo tempo c'è stato poco da giudicare, ma nel complesso ha tenuto un metro di giudizio nella gara che ha permesso a tutti di far giostrare il pallone per gran parte del tempo. Unico episodio controverso della prima frazione è la mancata seconda ammonizione ai danni di Arslan. Il centrocampista tedesco, dopo essere stato ammonito a inizio gara, trattiene nettamente Verde per i calzoncini e poteva starci sicuramente il secondo giallo. Dopo un primo tempo tutto sommato buono, se non per la svista. Si passa alla seconda frazione di gioco.