Udinese – La moviola del match / Ecco le situazioni che fanno discutere

Ecco la moviola, diverse le decisioni sotto la lente d'ingrandimento. Scopri assieme a noi se sono state prese le decisioni giuste

Il rigore per i friulani viene fischiato al minuto 52 per un fallo del portiere bianconero Szczesny sul centrocampista Tolgay Arslan. La decisione dell'arbitro è giusta, anche il provvedimento per il fallo, dato che probabilmente la palla non sarebbe più entrata in possesso del giocatore tedesco. Pereyra trasforma regolarmente. Di conseguenza in questa situazione ottimo il comportamento sia dell'arbitro che del Video Assistant Referee.