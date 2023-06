Udinese – Ci si muove anche in entrata / Due colpi in arrivo: rassegna

L'Udinese è già al lavoro in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e si prepara al campionato cercando di allestire assieme alla società un club pronto e che possa mettere tutti in difficoltà.

Dopo aver analizzato attentamente il mercato in uscita in questi giorni e soprattutto dopo aver dato i primi addii come Tolgay Arslan dall'Udinese al Melbourne City, ci si sta iniziando a muovere anche sul mercato in entrata. Andiamo a vedere nel dettaglio gli ultimi due nomi accostati. Ecco i colpi di livello <<<