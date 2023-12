Notizie Udinese | Muriel su un suo possibile ritorno: “A giugno valuterò”

Il colombiano ha commentato le voci su un suo possibile ritorno in Friuli. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport

Luis Muriel è uno dei nomi accostati all'Udinese per il mercato di gennaio. Un ritorno che farebbe davvero comodo ai friulani, visto il tasso tecnico dell'attaccante dell'Atalanta. Il colombiano, interpellato dai microfoni di Sky Sport su un suo possibile ritorno in bianconero, ha dato la sua opinione.