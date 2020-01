Juan Musso, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, prossimo avversario dell’Udinese in campionato: “Un giocatore non può risolvere tutti i problemi di una squadra. Ovviamente lui aiuta tanto perché è un giocatore incredibile, ma ieri hanno giocato molto bene come squadra”.