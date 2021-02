Musso: “Sapevamo che il lavoro svolto ci avrebbe fatto ritrovare la vittoria”

Ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore bianconero

Redazione

UDINE - Ieri pomeriggio è arrivata una vittoria di capitale importanza per l'Udinese. Con l'1-0 rifilato allo Spezia grazie al rigore trasformato da Rodrigo De Paul, la squadra di Luca Gotti ha staccato in classifica proprio la compagine ligure, portandosi a sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Un successo quindi pesantissimo, in uno scontro diretto in trasferta, che ha permesso ai friulani di ritrovare la posta piena dopo oltre un mese e mezzo. Ora l'obiettivo è tornare ad assaporare il sapore della vittoria tra le mura amiche. Alla Dacia Arena, infatti, il successo manca dallo scorso 22 novembre. Ai microfoni di DAZN, il portiere bianconero, Juan Musso, ha espresso la propria soddisfazione per la partita vinta con lo Spezia.

LE SUE PAROLE - "Siamo andati in casa dello Spezia per cercare i tre punti, perché sapevamo che questa era una partita molto importante e volevamo interrompere la striscia di risultati senza vittorie. Eravamo tranquilli e consapevoli che il nostro lavoro alla fine ci avrebbe portato a questo successo. Da troppo tempo non vincevamo. Nelle ultime settimane sono arrivate comunque prestazioni importanti contro grandi squadre. Ad esempio con Atalanta e Inter abbiamo ottenuto due punti preziosi. Siamo davvero contenti di aver vinto questo scontro diretto, lo Spezia è una squadra tosta. E' molto aggressiva e soprattutto in casa gioca molto bene".

Ai microfoni di Sky Sport è invece arrivato il commento del difensore Kevin Bonifazi. Quest'ultimo ha fornito un'ottima prova, così come tutto il reparto arretrato, che ha retto anche nei minuti in cui l'Udinese è stata in inferiorità numerica: "Bisogna rispettare lo Spezia, perché è una squadra capace di mettere tutti in difficoltà. E' una neopromossa, ma ha tanta qualità. Abbiamo rispettato il loro gioco e abbiamo attaccato quando ne abbiamo avuto l'opportunità, facendo la partita che dovevamo fare".