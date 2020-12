Musso tra i peggiori portieri della Serie A

UDINE – Dopo quattordici giornate di Serie A e prossimi alla chiusura del 2020 il noto sito calciomercato.com ha stilato la classifica dei migliori e dei peggiori portieri del campionato. Il portale ha riportato la media voto degli estremi difensori dei club: la conditio sine qua non è quella di aver almeno 5 presenze in stagione.

FLOP, MADE IN UDINESE – Analizzando i flop dei portieri non si può non notare come tra i tanti flop della Serie A ci siano giocatori che sono cresciuti o che vestono (o che hanno vestito) la maglia bianconera. Nella flop 5 compaiono, purtroppo, ben 3 ex friulani. Il peggior estremo difensore della Serie A è il laziale Thomas Strakosha. L’albanese ha avuto un calo delle prestazioni notevoli e, per questo motivo, il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di affidare la propria porta a Pepe Reina, arrivato in estate dal Milan. E’ lui ad avere la peggior media voto per il ruolo: 5.3. Poco sopra al portiere romano, l’estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu. Il granata è in rotta con il tecnico tanto che nelle ultime partite gli ha preferito Milinkovic-Savic. L’ex Palermo ha una media di 5.54 con ben dodici partite. Sorprende il prossimo nome: Samir Handanovic. Il portiere dell’Inter la scorsa stagione era uno dei migliori ma ora è sul gradino più basso del podio dei flop. Sul nerazzurro pesa terribilmente la papera contro l’Hellas Verona. 14 partite e una media voto di 5.92. Lo sloveno condivide la postazione con un altro ex Udinese: Alex Meret. Il tencico del Napoli, Gennaro Gattuso, spesso gli preferisce il colombiano David Ospina (6 partite e una media del 5). L’ultimo portiere considerato flop, per questa prima parte di stagione, è Juan Musso. Il portiere della formazione friulana ha una media di 5.95 con 11 partite all’attivo.

I PORTIERI FLOP