Musso vs Donnarumma, sfida al top fra i due numeri uno

Super sfida fra i due portieri: saranno loro le superstar del mercato

Nella stagione 2019-2020 fu Musso a primeggiare con 14 clean sheet contro i 13 di Gigio. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portierone della nazionale italiana ha collezionato ben 69 parate contro le 56 di Musso. Un rigore parato per Gigio, nessuno per Juan. Per quanto riguarda i voti in pagella, Donnarumma può vantare una singola insufficienza, mentre il portiere bianconero paga tre 5,5 di inizio stagione. I due calciatori si sono sfidati per 5 volte, con tre vittorie del rossonero, una dell'argentino e un pareggio. Il Diavolo dovrà prestare molta attenzione, anche perché negli ultimi 7 turni di campionato l'Udinese è uscita sconfitta una sola volta, mentre i meneghini addirittura 3.