MV: “Arslan, che peccato”

Il centrocampista dell’Udinese, Tolgay Arslan dopo il primo gol in bianconero segnato contro la Lazio dovrà osservare i suoi compagni da casa. L’ex Besitkas infatti era diffidato e con il cartellino giallo rimediato all’Olimpico salterà la gara contro l’Atalanta. Il Messaggero Veneto di oggi analizza la sua assenza e i cambiamenti nella mediana friulana in vista della sfida alla Dea: “La mediana bianconera disegnata da Gotti ha cadenzato calcio come da tempo non si vedeva, acquisendo il ticchettio costante di un orologio automatico affidabile anche grazie alle corse con e senza palla degli esterni Larsen e Zeegelaar. Logico che adesso, senza quel “bilanciere” turco che col passare delle giornate si è conquistato fiducia e posto (524’giocati in 8 turni), il meccanismo potrebbe saltare“.