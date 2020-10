MV: “De Paul sempre più leader dell’Udinese. Subisce più falli di tutti”

Il Messaggero Veneto di oggi fissa il focus sul top player dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Secondo una statistica del Cies l’argentino è il calciatore che subisce più falli in Serie A. Il 10 bianconero subisce in intervento irregolare ogni 28 minuti e 48 secondi in questo avvio di stagione. A livello europeo solo Neymar del Psg ne subisce di più, uno ogni 20 minuti. La statistica dimostra un effetto leader sempre più spiccato per l’ex Racing, che nel 3-5-2 o in alternativa al nuovo 4-2-3-1 in studio nella testa di Gotti, così da essere un mediano-regista ed essere sempre più al centro del gioco dei friulani.

Cristian Cordone