MV: “Gotti si riprende la panchina”

Questo pomeriggio andrà in scena la rifinitura per l’Udinese in vista della gara di domani contro il Torino. La seduta sarà guidata da Gotti? Secondo il Messaggero Veneto il tecnico di Andria tornerà a guidare i suoi ragazzi dopo la positività al Covid, e domani riprenderà il suo posto in panchina contro i granata. Nell’allenamento di ieri intanto si sono rivisti sul campo Okaka e Lasagna che hanno lavorato con il gruppo. Anche Ouwejan si è allenato dopo l’assenza dei giorni scorsi. Non saranno della gara di Torino: Jajalo, Forestieri, Prodl e De Maio.