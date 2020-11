MV: “La sosta prima del Genoa ha sempre portato bene”

L’Udinese domenica dopo la sosta per le nazionali affronterà il Genoa. Il Messaggero Veneto ha analizzato i numeri dei friulani dopo le soste. I bianconeri in 29 gare disputate al rientro da una sosta post nazionale o pausa natalizia ha collezionato ben 14 sconfitte, 5 pareggi e 9 vittorie. Numeri non certo confortanti per l’Udinese, ma contro il grifone dopo la sosta nello specifico i friulani hanno raccolto in tre gare 2 vittorie e un pareggio. Infine un altro dato confortante è che l’unica vittoria ottenuta dai bianconeri in questa stagione è arrivata proprio al rientro da una sosta, 3-2 contro il Parma.