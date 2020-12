MV: “L’Udinese perde i pezzi. Out Jajalo e Forestieri in vista dell’Atalanta

L’Udinese dopo la vittoria di Roma contro la Lazio continua a perdere i pezzi in vista della sfida contro l’Atalanta. All’Olimpico infatti erano assenti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Ouwejan, De Maio, Mandragora, Nicolas e Makengo evidentemente per problemi non specificati, forse relativi ai contagi da Covid. Oltre a queste assenze da valutare ovviamente oggi alla vigilia del match, si aggiungono anche i problemi fisici di Forestieri e Jajalo oltre alla squalifica di Arslan. Proprio Jajalo avrebbe dovuto sostituire l’ex Besiktas, ma un problema al ginocchio lo terrà fuori. Forestieri invece deve fare i conti con un problema muscolare. Ecco che in mediana Walace resta l’unica soluzione, a meno che Gotti non sposti De Paul in regia. Questa l’analisi del Messaggero Veneto: “Un possibile problema al ginocchio per Jajalo, e uno muscolare a Forestieri. Prima di pronunciarsi oltre sarà bene attendere il vaglio dello staff medico, degli esami strumentali che stabiliranno le entità dei danni con i relativi tempi di guarigione, e le eventuali comunicazioni ufficiali da parte del club, ma la presenza di Jajalo e Forestieri domani con l’Atalanta è da escludersi, il che complica non poco i piani di un’Udinese resa già abbastanza imperscrutabile dai casi Covid. Quanti sono? Quanti giocatori, dopo i forfait di Roma, mancheranno ancora alla squadra friulana domani a causa del “maledetto virus”, come lo ha chiamato il dt Pierpaolo Marino, annunciandone l’entrata e dunque la presenza “nell’isola felice” dell’Udinese? Tutte domande al momento inevase, soprattutto per la linea di riservatezza tenuta dalla società, ma che senza dubbio hanno avuto anche il potere di tenere col fiato sospeso tutti i tifosi friulani che all’Udinese vogliono un gran bene. Non resta dunque che aspettare il dispaccio della lista dei convocati, quella che solitamente la società ha sempre diffuso con puntualità alla vigilia della partite ufficiali – prima dell’eccezione della scorsa settimana, per capire se i vari Okaka, Lasagna, Nestorovski, Ouwejan, De Maio, Mandragora, Nicolas e Makengo (tutti assenti all’Olimpico) faranno parte della lista domani, oppure aspettare le parole di Gotti o del suo vice Cioffi, in una conferenza di presentazione non ancora confermata”.