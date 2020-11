MV: “L’Udinese tira un sospiro di sollievo. Lasagna è ok”

L’Udinese dopo la gara contro la Fiorentina tira un sospiro di sollievo. Infatti l’attaccante bianconero, Kevin Lasagna era stato costretto ad uscire nella sfida contro i viola per un problema al ginocchio. Ieri però è stato evidenziato che si è trattato solamente di una brutta botta. Gotti dunque conta di averlo per la sfida di domenica contro la Lazio. Il capitano dei friulani è ancora alla ricerca del primo gol stagionale e soprattutto dello smalto della seconda parte della scorsa stagione. Questa l’analisi del Messaggero Veneto: “Gli stenti delle ultime due stagioni, con un Lasagna al rallentatore, autore solo tre gol entro il girone di andata. Lo scorso campionato ne fece sei in un mese e mezzo, nella fase post lockdown, e c’è da scommetterci che tutti nell’ambiente friulano vorrebbero ritrovare presto quel ragazzo pronto a trasformare in gol il lavoro di squadra. In fondo ha già dimostrato di sapersi sbloccare“.