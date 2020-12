MV, Selvaggi: “Mi piace De Paul. Merita di giocare con una big”

Franco Selvaggi, ex giocatore di Cagliari e Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto, dove si è espresso in merito alla stagione della squadra friulana.

Dopo Di Natale, è il giocatore che ha segnato più gol al Cagliari con la maglia dell’Udinese.

“Me lo ricordano ancora. Io ne ho segnati cinque e Totò sei. Che dire, io a Cagliari sono sbocciato, segnai trenta gol in tre anni e a Udine ho vissuto una stagione unica, assieme al grande Zico, che era un fenomeno. Mi sono affezionato alla vostra città”.



Il Cagliari ha due attaccanti veloci come Sottil e Simeone. Possono far paura all’Udinese?

“Sono ideali per il gioco moderno, sanno giocare a zona e sono emergenti, ma in realtà il Cagliari aspetta Pavoletti, che per la struttura fisica che ha sarebbe stato temibile per i difensori dell’Udinese. Lui sarebbe stato il più pericoloso”.

Il Cagliari non vince in Serie A dal 7 novembre. Può essere un pericolo per l’Udinese?

“È vero, ma cercare un unico perché è poco. Questa è una stagione falsata dal Covid-19 che ha tolto di mezzo il pubblico e la mancanza si fa sentire soprattutto per le provinciali. Il pubblico di Cagliari è caloroso e spinge la squadra come quello di Udine o di Crotone e permettetemi di dire che la spinta dei tifosi fa statistica anche in classifica. Per me, Milan, Juve o Inter possono anche giocare senza perché sono più forti, ma per le altre non vale lo stesso”.

In campo però ci vanno i giocatori.

“Vero, e qui va detto che senza due uomini come Barella e Nainggolan manca più di qualcosa alla squadra di Di Francesco, un ottimo allenatore che però fa con quel che ha”.



Che idea si è fatto di Gotti?

“Mi sembra bravo, uno di quei tecnici che fa il suo dovere a prescindere dagli zeri che accompagnano le cifre sullo stipendio. E qui va detto che certe società si inguaiano anche da sole facendo contratti milionari ad allenatori che poi cacciano perché magari non hanno la pazienza di far lavorare. In tempi di crisi sarebbe un discorso da affrontare”.

Le piace questo Udinese?

“Secondo me ha potenziale maggiore rispetto alla classifica attuale. Mi piace De Paul, che è da grande squadra, e tra gli attaccanti scelgo Okaka”.