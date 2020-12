MV: “Sospiro di sollievo per le condizioni di De Paul”

Dopo la sfida contro il Crotone si temeva per le condizioni del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul. L’argentino ha continuato a restare in campo nonostante un problema muscolare. Gli esami effettuati ieri fortunatamente hanno escluso lesioni al vasto laterale della gamba destra. Dunque il 10 bianconero sarà in campo a Cagliari. Il Messaggero Veneto di oggi riporta le parole di Luciano Moggi sul centrocampista dei friulani: “E’ uno di quei giocatori che prenderei subito”. Suggerimento per la Juve? “Non è un mistero che De Paul stia pensando anche al suo futuro lontano da Udine, come dimostrano gli insistenti rumors milanesi che vogliono “P&P Sport Management” di Federico e Andrea Pastorello destinata a prendere il posto di Augustin Jimenez e Leandro Pereiro, i due procuratori attuali di De Paul“.