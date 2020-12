MV: “Stagione finita per Jajalo. Mandragora e Walace a centrocampo”

Il centrocampista dell’Udinese, Mato Jajalo ha subìto la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro. Il bosniaco si è sottoposto all’intervento chirurgico a Roma e inizierà il periodo di riabilitazione, ma la stagione molto probabilmente per lui termina qui. Il Messaggero Veneto di oggi analizza la situazione a centrocampo per i friulani e le possibili scelte di Gotti in vista del match contro il Torino, vista anche la squalifica di Arslan. A centrocampo dunque si contenderanno il posto in regia Mandragora e Walace. Il campano potrebbe rientrare proprio contro i granata, la squadra contro la quale lo scorso anno si ruppe il crociato. Intanto potrebbero esserci delle speranze per Forestieri, che dopo lo stiramento ha lavorato a parte e potrebbe recuperare.