MV: “Udinese, adesso non sono ammesse distrazioni”

Dopo la vittoria contro il Torino, l’Udinese è uscita più consapevole dei propri mezzi. Il pensiero va ad appena poco più di un mese fa, quando dopo il ko contro il Milan i bianconeri avevano conquistato appena tre punti. Il Messaggero Veneto analizza il momento della squadra di Gotti, che da qui all’inizio del 2021 non dovrà allentare la presa. Infatti non sono ammessi cali di concentrazione, visti gli impegni abbordabili contro: Crotone, Cagliari e Benevento. Un filotto di gare che possono portare punti preziosi all’Udinese in vista delle gare molto più difficili di gennaio. Infatti i friulani all’inizio del 2021 affronteranno: Juventus, Napoli e Inter nel giro di 24 giorni, poi il Bologna e il recupero contro l’Atalanta. Vietato abbassare la guardia.