MV, Udinese – Crotone: friulani a caccia del quarto successo di fila

L’Udinese è in gran forma ed insegue il quarto successo consecutivo, lo scrive il Messaggero Veneto. Ieri Gotti non ha parlato in conferenza stampa, lasciando così tutti nel dubbio sulla probabile formazione. Dato l’infortunio di Nuytinck, Bonifazi giocherà al suo posto e questo pare molto scontato. Un’assenza pesante quella del difensore olandese, perché con lui in campo, i bianconeri hanno conquistato 4 punti in 10 gare. Resta da capire invece, quale sarà il compagno d’attacco di Pussetto. A contendersi il posto ci sono: Deulofeu, che è partito titolare a Torino; Nestorovski, autore del gol partita contro i granata; infine Lasagna. Il tutto in attesa dei rientri di Forestieri e Okaka. Il primo non è stato nemmeno convocato, anche se è sulla buona strada della guarigione, mentre l’attaccante, probabile che lo si rivedrà in campo a gennaio.