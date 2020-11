MV: Udinese – Fiorentina, fra passato e presente

Udinese e Fiorentina si erano affrontate per l’ultima volta in Coppa Italia nel lontano 2014, in occasione della semifinale col doppio confronto, dove però ad uscirne vittoriosa fu la compagine toscana. Nella sfida odierna invece, che si giocherà in gara secca, in paio c’è la qualificazione per gli ottavi di finale, perché chi passerà il turno se la vedrà contro l’Inter a Milano. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si proseguirà con i tempi supplementari e se necessario, si andrà ai rigori.

La sfida è abbastanza stimolante, perché vincere significherebbe andare a giocare contro una big del campionato, ma bisogna ricordare che sia Fiorentina e Udinese hanno sempre un campionato a cui pensare, dato che entrambe lottano per salvarsi. La Fiorentina ha cambiato allenatore, Cesare Prandelli ora è alla guida della squadra, malgrado ciò è arrivata un’altra sconfitta nell’esordio del mister al Franchi, contro il neo promosso Benevento. Inoltre, nella gara di questo pomeriggio, saranno assenti Ribery, Callejon, Venuti e Bonaventura. Nell’Udinese, Gotti potrebbe fare molto turnover rispetto all’undici titolare visto contro il Genoa, con il modulo che potrebbe cambiare, anche per sperimentare nuove soluzioni, esattamente come accaduto nel precedente turno di Coppa Italia con il Vicenza. Possibile 4-2-3-1, con Nuytinck spostato a sinistra, Mandragora potenziale titolare per mettere ulteriori minuti nelle gambe e infine, De Paul dovrebbe partire dalla panchina. Tuttavia, non è da escludere anche un 4-3-3.