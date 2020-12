MV, Udinese: “Lasagna-Pussetto dal 1’. Molina non convocato”

L’Udinese a Cagliari vuole conquistare i tre punti, per allungare la striscia positiva di risultati. Dopo il pareggio interno con il Crotone, Gotti vuole i tre punti in trasferta. I sardi sono nuovamente alle prese con il Covid, ma Di Francesco però non vuole alibi e vuole il successo. Stando invece alla formazione dei bianconeri, secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, il ballottaggio in mediana vede favorito Walace, ma proverà fino alla fine ad esserci Mandragora. In avanti potrebbe toccare a Lasagna: “Non convocato Molina, sulle fasce dovrebbero agire Larsen e Zeegelaar, mentre in retroguardia, assente Nuytinck, dovrebbe essere confermato il trio Becao, Bonifazi, Samir a protezione della porta di Musso. A centrocampo e in attacco ci sono dei ballottaggi: per esempio, in regia stavolta potrebbe agire Walace al posto di Arslan, con ai fianchi De Paul e Pereyra, ma occhio a Mandragora che potrebbe entrare a gara in corso. Davanti dovrebbe toccare di nuovo Lasagna in coppia con l’ormai irrinunciabile Pussetto”.