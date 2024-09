Udinese – Nani fissa l’obiettivo: “Bisogna arrivare a quota 40”

Gianluca Nani fissa ufficialmente l'obiettivo per la prossima stagione di campionato. Salvo colpi di scena bisognerà arrivare a quota 40

Gianluca Nani fissa l'obiettivo per la prossima stagione di campionato. L'Udinese deve assolutamente trovare una quadra e provare a raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Andiamo a leggere nel dettaglio tutte le dichiarazioni in vista dei prossimi match, a partire dalla presentazione dell'incontro con il Parma .

"Era importante partire bene, ma siamo solo all’inizio e fin dalla ripresa a Parma ci aspettiamo che la squadra migliori, confidando anche nella crescita dei giovani innesti che saranno una grande risorsa". Non solo il parere sui Crociati, ma anche sulla stagione: "il nostro obiettivo è chiaro: arrivare il prima possibile ai 40 punti, e non arrivarci all’ultimo minuto dell’ultima giornata come lo scorso campionato". Cambiando rapidamente discorso, ecco le dichiarazioni shock di Karlstrom <<<