Gianluca Nani non ha tempo da perdere ed anzi sta già cercando di pianificare il suo futuro. Una mossa strategica da parte di un direttore sicuramente esperto e che ha voglia di continuare a vincere e sorprendere alla guida dell'Udinese. Nel corso delle ultime ore è stato fatto il punto della situazione con delle dichiarazioni importanti a TMW. Non perdiamo un istante ed andiamo subito con le parole rilasciate da una delle figure di fiducia del patron Pozzo.

Le dichiarazioni di Gianluca Nani

Gianluca Nani, Giampaolo Pozzo e Gino Pozzo

"Per noi questa è stata una stagione positiva, siamo arrivati decimi. Abbiamo lanciato giovani prospetti, ma soprattutto valorizzato i calciatori presenti in rosa. L'Udinese mantiene la categoria oramai da tanti anni e lo fa con programmazione, scouting ed organizzazione". Il GTD ha poi continuato parlando del futuro di due calciatori importanti come Zaniolo e Davis: "Vorremmo ripartire dalla coppia formata dall'inglese e dall'italiano". Non sono mancate altre dichiarazioni interessanti: "Zaniolo ha un diritto di riscatto e di conseguenza siamo in una posizione di vantaggio. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole restare, di conseguenza ci sono tutte le carte affinché si possa continuare questo matrimonio assieme".