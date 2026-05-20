Gianluca Nani sta scrivendo il futuro della sua Udinese e soprattutto si inizia a programmare quella che sarà la prossima stagione. Il Group Technical Director ha parlato in maniera chiara anche del futuro della squadra e soprattutto del tecnico Kosta Runjaic. Il tedesco in due anni ha fatto dei seri ed importanti passi in avanti ed ha raggiunto il miglior risultato dal post Guidolin. Un rendimento che ha dell'incredibile e di conseguenza non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni del direttore nei confronti del mister e soprattutto di quello che sarà il futuro con il coach ex Legia Varsavia.

Le dichiarazioni di Gianluca Nani

Nani

Il GTD Nani ha fatto il punto nel corso della cena all'AUC di Tricesimo. Ecco le sue parole sul mister: "Ha un contratto con noi (mister Kosta Runjaic, ndr) e siamo felicissimi di tenerlo". Ha poi continuato: "Non c'è mai una perfezione, se c'è ambizione e si vuole migliorare, si può provare. Fare qualcosa in più sempre. Quello che è stato ottenuto quest'anno va abbastanza bene". Un futuro che inizia ad essere stato scritto e soprattutto che sembra più roseo possibile, visto che la programmazione dell'Udinese è chiara a tutti e di conseguenza non ci resta che attendere il via.