News Udinese – Nani parla di Lucca: “In Inghilterra si imporrà…”

Lorenzo Lucca è stato (senza ombra di dubbio) un punto fermo dell'Udinese. Un calciatore che ha fatto la differenza per due stagioni consecutive ed ora è pronto per prendersi un posto importante all'interno del mondo del calcio europeo. Ecco le dichiarazioni del GTD Nani sulle sue prestazioni e sul suo futuro in Inghilterra.

"Credo sia solo una questione di tempo. È andato in Premier, uno dei campionati più belli al mondo, e sono sicuro che troverà il modo di imporsi. Ha tutte le caratteristiche per farlo. Non si arriva in Nazionale per caso". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Ceduti Atta e Davis, macché ecco la decisione <<<