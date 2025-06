Udinese – Nani sul passaggio di proprietà: il punto sulla situazione

Gianluca Nani ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha chiarito la situazione riguardante lo slittamento del closing

Lorenzo Focolari Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 12:40)

Gianluca Nani, direttore tecnico del gruppo Udinese, ha discusso sulla situazione attuale della squadra, fra rumors di un possibile cambio di proprietà e la necessità di organizzare la rosa per la prossima stagione. "Stiamo assemblando il team per il prossimo anno poiché non è prevista alcuna chiusura, né oggi né entro la fine della settimana. È vero che c'è un interesse formale per l'Udinese, ma finché non diventa un fatto concreto, la proprietà rimane salda nelle mani della famiglia Pozzo"

Nani prosegue sul cambio di proprietà: "Dalle informazioni di cui dispongo, posso affermare che non accadrà entro questo fine settimana. Posso solo confermare che c'è un interesse concreto nei confronti del club, così come ci sono stati in passato altri interessamenti che poi non si sono realizzati, ma qui mi fermo".

"Tuttavia, se dalla prossima settimana la situazione dovesse cambiare, allora saremo tutti aggiornati e vedremo cosa accadrà, ma ad oggi l'unica certezza è che ci stiamo muovendo nel mercato dei trasferimenti, io contatto i club non per offrire i nostri giocatori, ma per acquistarne di altri, e Gino Pozzo si comporta ogni giorno come il proprietario più attento e dedicato per sviluppare l'Udinese. Ho ricevuto indicazioni per aiutare a completare una squadra già propositiva".