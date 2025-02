Udinese – Nani: “Runjaic? Ci aveva già conquistato…” Le parole

Ormai non è più un segreto: Kosta Runjaic ha varato il 4-4-2 circa un mese fa e da quel momento in poi la squadra ha ritrovato la forma accompagnata da risultati ottimi (tre vittorie e un pareggio). Si è trattata di una decisione inaspettata ma che ha giovato alla rosa e al modo di stare in campo dell'Udinese.