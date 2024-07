News Udinese / Nani: “Sanchez il benvenuto, Bijol non ha prezzo”

Nani ha poi parlato di mercato in uscita: “Per quanto riguarda Lovric, Bijol e Samardzic, ammetto che sono tanti i calciatori sui quali ci chiedono informazioni, non sono i tre citati. Vorremmo tenere i più importanti ma qualora qualcuno presentasse un'offerta congrua ci sederemo a parlarne. Di sicuro noi non li offriamo ad altri e non abbiamo la necessità di venderli. Ci sono state richieste di informazioni ma non c'è ancora niente di concreto. Qual è il prezzo di Bijol? Non ha prezzo, quando non lo vuoi vendere non puoi fissarne uno per cederlo. Ascolteremo le offerte ma è un nostro leader, noi lo vorremmo tenere".