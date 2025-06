Udinese – Nani: “Non c’è urgenza di vendere i nostri atleti..” Le parole

Tra le informazioni circolate, si era accennato alla possibilità di cedere i giocatori più importanti dell'Udinese, Lucca, Solet e Bijol in relazione al cambio di proprietà, ma Gianluca Nani ha dichiarato: "Smentisco. In effetti, è fondamentale chiarire che non abbiamo intenzione di vendere, e tanto meno abbiamo obiettivi da 80 milioni da raggiungere per una presunta nuova società, ma soprattutto non c'è alcuna urgenza di cedere i nostri atleti, e non è affatto garantito che saranno venduti".