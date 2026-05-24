ESCLUSIVA | Atta e il futuro della squadra: l’intervista

Si conclude la stagione dell’Udinese e lo si fa con una sconfitta indolore sul campo del Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona è 1-0 per i campani e di conseguenza andiamo con il commento minuto per minuto.

Il commento del match

Il secondo tempo

Un primo tempo che vede sin da subito a comando il Napoli di Antonio Conte. Una squadra che non demorde ed anzi continua a proporre il suo gioco. Dopo una ventina di minuti arriva il vantaggio da parte dell’unico bomber azzurro sicuro di restare nel corso della prossima stagione,. Il resto della frazione è praticamente gestione totale da parte del team partenopeo, con i bianconeri che si affidano principalmente a Davis.La seconda frazione vede un’Udinese più propositiva, ma tutto crolla nell’esatto istante in cui arriva ilche vale la fine anticipata del match. Sicuramente un passo indietro per il difensore dopo una stagione di primissimo livello.