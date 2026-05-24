Termina la stagione della squadra bianconera con una sconfitta, passiamo al top ed al flop dell’incontro di campionato tra Udinese e Napoli.

Il top

Il flop

Il calciatore che più di tutti ha sorpreso nel corso di questa sfida di campionato è. Il difensore centrale ha fatto lo step necessario all’interno della sua carriera ed è oramai pronto per una big. Vedremo se effettivamente partirà per una nuova destinazione.C’è un giocatore che delude le aspettative e stiamo parlando die. La sua prestazione è al di sotto di quanto mostrato nel corso di tutta la stagione. Sicuramente un errore marchiano che rovina quanto di buono fatto vedere fino ad ora.