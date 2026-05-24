Termina la stagione della squadra bianconera con una sconfitta, passiamo al top ed al flop dell’incontro di campionato
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
Termina la stagione della squadra bianconera con una sconfitta, passiamo al top ed al flop dell’incontro di campionato tra Udinese e Napoli.
Il topIl calciatore che più di tutti ha sorpreso nel corso di questa sfida di campionato è Oumar Solet. Il difensore centrale ha fatto lo step necessario all’interno della sua carriera ed è oramai pronto per una big. Vedremo se effettivamente partirà per una nuova destinazione.
Il flopC’è un giocatore che delude le aspettative e stiamo parlando di Christian Kabasele. La sua prestazione è al di sotto di quanto mostrato nel corso di tutta la stagione. Sicuramente un errore marchiano che rovina quanto di buono fatto vedere fino ad ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti