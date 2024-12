Udinese 1-3 Napoli | Conte: “Non bisogna farsi confondere dal risultato”

" Sinceramente non dobbiamo farci confondere dal risultato . Eravamo sotto in maniera casuale, la nostra è stata una partita condotta dal primo all'ultimo minuto. Dal primo al secondo tempo non è cambiato chissà che cosa. Noi abbiamo fatto il nostro match e dovevamo essere più bravi a sfruttare le nostre occasioni. La nostra squadra deve giocare sempre questo tipo di calcio, con la palla bisogna essere dominanti e senza palla bisogna fare pressione. L'Udinese un'ottima squadra , una buona risposta da parte dei ragazzi".

La partita di Neres

"Come ho detto nel prepartita, io da lui mi aspetto sempre tanto e quando è in campo sono molto tranquillo perché sta crescendo tanto sotto tutti i punti di vista. Oggi per noi è un calciatore importante che può giocare sia a sinistra che a destra. Noi in settimana alleniamo 22 calciatori per far capire che quando ci sono delle defezioni tutti devono essere pronti. Contento per Neres perché è un ragazzo serio".