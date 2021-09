Udinese – Napoli / Le pagelle (senza filtri) di MondoUdinese.it

E’ bravo a respingere il tiro a giro di Insigne ad inizio partita. Tuttavia, sul gol del numero 10 esce in maniera troppo frettolosa, mentre sulla rete del raddoppio non è molto reattivo e si fa ingannare dalla traiettoria del pallone.

Non può nulla sul destro di Koulibaly. Mezzo punto in più per il miracolo sul colpo di testa di Anguissa che nega il momentaneo 4-0. Nel finale è Lozano a segnare la quarta rete con un tiro a giro leggermente deviato.