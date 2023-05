Udinese-Napoli / Sandi Lovric: “Dobbiamo fare ancora uno step”

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Udinese di Andrea Sottil. Ecco le parole dei calciatori bianconeri al termine di una partita molto importante per la storia del calcio italiano anche se non gli ha visti da protagonisti. Oggi i friulani hanno giocato una partita davvero fantastica e nessuno è riuscito a fermarli soprattutto nel corso della prima frazione di gioco. Dopo 45 minuti il Napoli è riuscito ad uscire e si è preso il punto che gli mancava per ottenere lo scudetto tanto sognato in questi tre decenni. Alla fine dell'incontro ha detto la sua l'autore del gol Sandi Lovric.