Udinese – Ecco come vedere la partita contro il Napoli di Antonio Conte

Sabato 14 Dicembre ore 18:00 l'Udinese affronterà il Napoli al Bluenergy stadium. La partita sarà visibile sia in tv sia in formato streaming

I friulani si stanno preparando per affrontare i partenopei davanti al pubblico di casa. Mister Runjaic viene da una vittoria per 1 a 2 contro il Monza. Tale risultato ha rinnovato le energie psico-fisiche della squadra che vuole dare seguito ai tre punti ottenuti. Dall'altra parte Antonio Conte e i suoi sono reduci da una sconfitta in casa contro la Lazio per o a 1. Il Napoli vuole riprendersi i tre punti e per farlo deve passare da Udine.