Napoli-Udinese | La probabile: Tridente o due punte? La scelta di Runjaic

Mister Kosta Runjaic è pronto per scendere sul campo da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. Il tecnico tedesco sa che contro il Napoli ci si aspetta una vera e propria mission impossible. La squadra dovrà essere perfetta anche e solo per sperare di strappare un punto. Non perdiamo tempo e passiamo alle probabili formazioni di Napoli-Udinese.