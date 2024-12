Udinese-Napoli | Runjaic: “Pesa l’assenza di Lovric, il Napoli ha meritato”

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Napoli di Antonio Conte. Le parole dell'ex Legia

Nicola Badursi 14 dicembre - 20:43

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Napoli di Antonio Conte. Ecco tutti i dettagli e soprattutto le dichiarazione del mister bianconero nel post partita.

Che partita è stata? — "Nel primo tempo non volevamo darli spazio e stava funzionando tutto. La perdita di Sandi Lovric ha logicamente avuto un ruolo fondamentale. Nel secondo tempo (ed anche nel primo) il Napoli ha fatto la partita. Non dimentichiamo che abbiamo giocato contro una squadra che è la favorita per la vittoria finale. Un livello davvero alto e per me è uno dei migliori 3 team che si giocheranno lo scudetto. Una vittoria meritata per il Napoli".

Come sta Lovric? — "Non è una grande notizia, soprattutto per il giocatore. Domani dovremmo avere delle novità ed è un momento in cui ci stiamo allenando intensamente e giochiamo intensamente e di conseguenza gli infortuni possono esserci. Di sicuro ci mancherà e ci è mancato oggi".

Il punto su Sanchez? — "Io amo questa domanda, cosa vuol dire il 100%? Lui è stato fuori per 3 mesi e non ha fatto la preseason. Lavoriamo giorno dopo giorno e settimana dopo settimana. Questa partita dal mio punto di vista non era la partita giusta per vederlo in campo".